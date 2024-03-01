انتقام زوجة.. بيع قميص وميدالية نهائي كأس العالم 2022 لشراء عقار

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن اللاعب الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس تلقى صدمة مدوية بعدما قام زوجته ببيع أهم مقتنياته الرياضية عبر مسيرته.

وقالت صحيفة "ماركا" إن يسيكا فرياس زوجة بالاسيوس أعلنت على حسابها في منصة "إنستغرام" أنها باعت القميص الخاص باللاعب الدولي الذي خاض به نهائي كأس العالم 2022 والذي جمع الأرجنتين مع فرنسا في قطر.

وأشارت إلى أن زوجته قررت الانتقام منه بعدما اقتربا من الانفصال، إذ نشرت صورة للشخص الذي اشترى القميص، قبل أن تكشف عن أنها باعت أيضاً الميدالية الذهبية الخاصة باللاعب الأرجنتيني.

ولفتت إلى أن يسيكا فرياس أوضحت أنها باعت هذه المقتنيات بسبب رغبتها في شراء العقار الذي تقطن فيه.