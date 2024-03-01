ميلان يتمسك بضم نجم "أسود الأطلس" بدلاً من جيرو

كشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية أن نادي إي سي ميلان متشبت بفكرة التعاقد مع المهاجم المغربي يوسف النصيري لتعويض رحيل أولفييه جيرو.

وقالت الصحيفة إن ميلان وضع صوب عينيه ضم الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية، لتعويض الرحيل المرتقب للفرنسي أوليفيي جيرو.

وأفادت بأن "كبير إيطاليا" وضع اسمين في القائمة النهائية للمهاجمين المفضلين لدى الإدارة، ولا يزال يراقبهما من أجل انتدابهما في الصيف المقبل، ويتعلق الأمر بكل من النصيري والأمريكي جوناثان ديفيد، مهاجم ليل الفرنسي.