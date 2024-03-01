العودة إلى المدرب الأجنبي.. الجزائر تكشف هوية خليفة بلماضي

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ، توصله إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على تولي تدريب منتخب الجزائر خلفاً لجمال بلماضي.

ولم يذكر الاتحاد تفاصيل أخرى عن التعاقد، لكنه قال عبر موقعه على الإنترنت في بيان، "الناخب الوطني الجديد سيحل الأحد المقبل بالجزائر وسينشط ندوة صحافية الإثنين".

وستعود الجزائر إلى المدرب الأجنبي بعدما انفصلت عن المدرب جمال بلماضي في نهاية يناير الماضي بعد وداع المنتخب كأس الأمم الأفريقية من دور المجموعات عقب تعادلين مع أنغولا وبوركينا فاسو والخسارة أمام موريتانيا ليتذيل المجموعة الرابعة.