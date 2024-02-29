بعد تكدس المئات أمام المتجر.. العين يطرح تذاكر مباراة النصر إلكترونياً

اضطرت شركة نادي العين للاستثمار إلى طرح تذاكر مباراة العين وضيفه النصر السعودي المقررة الاثنين المقبل ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بسبب تكدس المئات من الجماهير في المتجر الرسمي في استاد هزاع بن زايد.

وقال المنظمون عبر مكبرات الصوت إنه "سيعاد طرح تذاكر المباراة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لبيع التذاكر وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وأنه لن يتم بيع التذاكر عبر الطريقة اليدوية".

واصطف المئات من المشجعين منذ وقت مبكر من أجل الحصول على تذكرة المبارة الآسيوية كما غادرت بعض الجماهير مباراة الفريق أمام حتا من أجل الحصول على تذاكر.

وقال المشجع عاطف علي إنه حضر برفقة مجموعة من الأصدقاء منذ الرابعة عصراً وأنه أحاطت بسجادة تحوطاً لإمكانية بقاءه لساعات طويلة في انتظار الحصول على التذاكر.

وأضاف في حديثه لـ"الإمارات اليوم": "قررنا الاحتياط بكل المستلزمات الضرورية التي تعيينا على الانتظار، بالتأكيد نحن نعرف أن الحصول على تذكرة لن يكون سهلاً، المباراة مهمة بالنسبة لفريقنا العين، البعض قد يكون قادماً من أجل أن يشاهد كريستيانو رونالدو ولكننا نحب العين".