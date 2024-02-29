حصل على أكبر مبلغ في تاريخه.. خبر هام من شيكابالا إلى جمهور الزمالك

نشر قائد فريق الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا بيانا رسميا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن من خلاله عن خبراً هاماً لعشاق القلعة البيضاء في الوطن العربي، كما وجه شكره لمجلسه إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب.

وقال شيكابالا في بيانه الرسمي، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "جمهور الزمالك العظيم، إدارة النادي الموقرة، استكمالا لمسيرة عمرها أكثر من ثلاثين عاما بدأتها منذ طفولتي في هذا الكيان العظيم، أتشرف بالتجديد لبيتي الأول والأخير نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر والوطن العربي، والذي لا يربطني به أي عقود مكتوبة".

وأضاف شيكابالا، عن علاقته بالنادي: "لكن العقد والعهد بيننا هو عقدٌ أزلي بين ابنٍ تربى وانتمى لهذا الصرح العظيم وبين كيان أعشقه منذ الصغر، أقدم الشكر لجمهور الزمالك الداعم لي منذ بداية مسيرتي وإلى الآن، والشكر موصول لمجلس إدارة نادي الزمالك على تجديد الثقة".

ووجه رسالة لمجلس إدارة النادي وجمهوره قائلا: "أتمنى لهم التوفيق في إعادة نادينا الحبيب إلى منصات التتويج، كما عاهدناه على مر تاريخنا العريق، عاش الزمالك وجمهوره".

ونشرت مواقع اخبارية مصرية قيمة العقد الذي يتقاضاه النجم المصري، عند التجديد، وذكرت أن شيكابالا، قام بالتوقيع على عقده الجديد مع نادي الزمالك لمدة موسمين قادمين بشكل رسمي على أن يحصل على 25 مليون جنيه في الموسم الواحد، ويأتي ذلك تقديراً من مجلس إدارة النادي للاعب الذي أصبح رمزاً للنادي المصري ليحصل على أكبر مبلغ في تاريخه من نادي الزمالك.