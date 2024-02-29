براعم ليفربول يتألقون في غياب محمد صلاح

نجح فريق ليفربول في الصعود إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه ساوثهامبتون، إثر فوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، وذلك بالاعتماد على لاعبي الفريق الشباب ممن تكفلوا بإحراز الأهداف والتألق في ظل غياب أبرز نجوم الريدز وفي مقدمتهم الهداف المصري محمد صلاح.

وافتتح ليفربول التسجيل عن طريق اللاعب الشاب لويس كوماس (18 عاما) التسجيل لأصحاب الأرض "الريدز" في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وتكفل اللاعب الشاب الآخر جايدين دانس (18 عاما) بإحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (73، 83) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "أنفيلد".

وكان المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، قد استعان بعدد من اللاعبين الشبان في فرق الشباب تحت 21 عاما، في ظل معاناة ليفربول من الإصابات، والتي لم تؤثر عليه بشكل كبير حتى الأن في بطولتي كأس الرابطة وتوج بها ليفربول، وكأس الاتحاد الإنجليزي.