رغم لقاء رئيس فرنسا.. والدة مبابي تصل إلى مدريد

رغم لقاء النجم الفرنسي كليان مبابي، بالرئيس الفرنسي ماكرون في وجود أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة، قبل أيام قليلة وهو ما زاد التكهنات باحتمالية بقاء اللاعب الفرنسي مبابي، في باريس سان جيرمان، نشرت مواقع إخبارية فرنسية تقارير تشير بوصول فايز العماري والدة ووكيلة أعمال الفرنسي كيليان مبابي إلى العاصمة مدريد، من أجل انهاء عقد اللاعب.

وأشارت شبكة "ريليفو"، إن فايزة العماري وصلت منذ ساعات للعاصمة الإسبانية مدريد، برفقة أشخاص مقربين من مبابي، للتحضير لوصول اللاعب إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، وأكدت الشبكة أن هناك العديد من الأمور التي سيتم مناقشتها، أهمها المحادثات مع إدارة ريال مدريد حول عقد مبابي مع الميرنغي.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت حضور النجم الفرنسي مبابي مأدبة عشاء في حضور الرئيس الفرنسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم، وهو ما أثار الجدل حول إمكانية بقاء اللاعب في فرنسا.

ورصد التقرير أبرز وأهم القضايا التي ستحسمها فايزة العماري، وهو مكان السكن للاعب، وضمن الخيارات منطقة "لا موراليخا" التي تبعد 5 دقائق فقط عن المدينة الرياضية فالديبيباس، وهو الخيار الذي تم تفضيله.

ومن المعروف أن عقد اللاعب الفرنسي مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وقد أبلغ ناديه بالفعل بنيته الرحيل في الصيف المقبل.