رسمياً.. أول عقوبة وغرامة على كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول عقوبة وغرامة مالية له في الدوري السعودي.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة لقدم، توقيع عقوبة على لاعب النصر، كريستيانو رونالدو.

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع نادي النصر.

وذكرت اللجنة في أنه تم تغريم النجم البرتغالي 10 آلاف ريال، وإلزام فريقه واللاعب بدفع 20 ألف ريال لنادي الشباب، تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.

واختتمت: "بعد استكمال نادي الشباب الإجراءات الشكلية خاطبت اللجنة لاعب نادي النصر كريستيانو رونالدو للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الشباب، ومخاطبة الناقل الرسمي لتزويد اللجنة باللقطات الرسمية للواقعة محل الشكوى".