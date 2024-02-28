أول تحرك رسمي ضد كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي

أثارت الحركة الغير أخلاقية الذي قام بها كريستيانو رونالدو الجدل وبقوة هذه المرة بعدما تقدم نادي الشباب السعودي بشكوى ضد اللاعب، حيث أفاد تقرير صحفي سعودي، بأن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلبت إفادة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسب تصرفه خلال مباراة النصر والشباب.

ويعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه ضد النجم البرتغالي في الدوري السعودي منذ أن انتقل إلى النصر منذ أكثر من عام، وبحسب مصادر صحيفة الرياضية السعودية، فإن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، طلبت إفادة من كريستيانو رونالدو على خلفية اللقطات المنسوبة له في مباراة فريقه أمام الشباب.

وأشارت الصحيفة أنه من المتوقع أن تصدر لجنة الانضباط الخاصة برابطة أندية دوري "روشن"، قرارا بإيقاف قائد النصر مباراتين مع غرامة مالية ضخمة بسبب سلوكه غير الرياضي، وفقا لصحيفة الرياضية السعودية.

ومن جانب أخر استأنف النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق السعودي تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة ضيفه الحزم يوم الخميس المقبل، على استاد "الأول بارك" ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري "روشن" السعودي.

وشهد المران تواجد كريستيانو رونالدو، ومشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، على الرغم من العقوبة المتوقعة عليه بعد تكرر سلوكه الغير أخلاقي في الملاعب تجاه الجماهير السعودية وآخره بعد مباراة الشباب.