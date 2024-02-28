كلوب يكشف موقف محمد صلاح من الظهور مع ليفربول اليوم

أكد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، صعوبة موقف فريق ليفربول هذا الموسم خاصة مع الكم الهائل من الإصابات التي يعاني منها الفريق، مشيرا أن بعض لاعبيه المصابين يحتاجون إلى معجزة للشفاء والعودة للملاعب، بما فيهم هداف الفريق النجم المصري محمد صلاح حيث تتم مراقبته عن قرب لمعرفة مدى جاهزيته.

ويواجه ليفربول فريق ساوثهامبتون، في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويغيب عن الفريق عدد كبير من اللاعبين وهو ما جعل مدرب ليفربول يؤكد، أن المباراة قد تشهد وجود قليل من اللاعبين الشباب وهو ما حدث في نهائي كأس الرابطة أمام تشيسلي، ولم تحسم بعد مشاركة محمد صلاح من عدمها في مباراة "الريدز" وساوثهامبتون مساء اليوم الأربعاء، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعاني فريق ليفربول من أزمة إصابات، واستعان كلوب بعدد من اللاعبين المراهقين، خلال المباراة التي فاز فيها "الريدز" على تشيلسي (1-0) التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، وتوج بلقب كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم،

وعن اللاعبين الذين يشكون من الإصابة في صفوف "الريدز"، قال كلوب في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "نحن بحاجة إلى معجزات مع عدد قليل من اللاعبين (من أجل عودتهم)، لذا لن أستبعد أي شخص بل سيتم اتخاذ القرار قبل المباراة مباشرة".

وعن محمد صلاح: "بالنسبة لمحمد صلاح وداروين نونيز وسوبوسلاي علينا أن نرى ما يمكنهم فعله في تدريبات الفريق اليوم (للكشف عن جاهزيتهم)".

وغاب محمد صلاح عن آخر مباراتين لفريق ليفربول أمام كل من لوتون تاون (4-1) في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتشيلسي (1-0) في نهائي كأس الرابطة المحترفة، بسبب إصابة عضلية، بعد أن كان قد تعرض لهذه الإصابة للمرة الأولى خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، ثم خضع للعلاج ونجح في العودة للمشاركة مع زملائه في مباراة واحدة، قبل تجدد إصابته.

وعن الدفع باللاعبين الشباب قال كلوب: "كانت قصة الأحد واحدة من أفضل قصص كرة القدم على الإطلاق، لا يوجد أي ضغط على الإطلاق على هؤلاء الشبان، عليهم فقط الاستمتاع بما يفعلونه، أولا وقبل كل شيء، ليس عليهم إظهار أي شيء، ومن السهل أن يساء فهم ذلك، لعب الشبان في فرق الشباب وتحت 21 عاما ولم ينضموا للفريق الأول إلا مؤخرا، ولم تكن لديهم خبرة وقد أظهروا قدراتهم. عليهم أن يدافعوا مثل الرجال، وإلا فلن يتمكنوا من اللعب".