الدوري السعودي ليس ضمن أولوياته.. مودريتش قد يجتمع مع ميسي في ميامي

دخل نادي إنتر ميامي الأميركي الذي يضم بين صفوفه الارجنتيني ليونيل ميسي، في مفاوضات مع لاعب وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ينتهي تعاقده مع النادي الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

كشفت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، أن الإنتقال إلى الدوري السعودي ليس من أولويات لوكا مودريتش"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يوجد تحرك سواء من قِبل ريال مدريد أو من لوكا مودريتش بخصوص تجديد عقده.

وأكدت الصحيفة أن الدوري الأميركي يجذب انتباه لوكا مودريتش بالدرجة الأولى، وأن هناك مفاوضات مع إنتر ميامي.

وفي نفس السياق كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن رغبة نادي دينامو زغرب الكرواتي، في إعادة لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة رائعة مع "الملكي" بدأت منذ صيف 2012، قادماً من فريق توتنهام الإنجليزي.