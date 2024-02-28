كوريا الجنوبية تُعيّن هوانغ سيون مدرباً مؤقتاً

عيّن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم هوانغ سيون هونغ، مدرباً مؤقتاً للمنتخب الوطني، خلفاً للألماني يورغن كلينسمان، وفقاً لما أعلنه أمس.

وقال الاتحاد الكوري في بيانٍ مقتضب عبر منصة «إكس»: «عيّن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم مدرب المنتخب الأولمبي هوانغ سيون هونغ، لقيادة المنتخب الوطني في مباراتيه أمام تايلاند في مارس المقبل، ضمن تصفيات كأس العالم (2026)». وتابع: «إضافة إلى ذلك، نُخطّط لتعيين مدرب رسمي بداية مايو على أقصى تقدير». ويقود هوانغ (55 عاماً) المنتخب الأولمبي منذ عام 2021، حيث توّج معه بالألعاب الآسيوية 2022، كما سبق أن درّب فرقاً محلية عدة وحقق لقب الدوري مرّتين مع بوهانغ ستيلرز (2013) وسيؤول (2016).