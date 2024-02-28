حركة رونالدو المشينة تثير جدلاً في السعودية

أثارت حركة مشينة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ضجة كبيرة في السعودية، عقب فوز فريقه النصر على الشباب 3-2 (الأحد)، ضمن منافسات المرحلة الـ21 من دوري كرة القدم.

وعقب إطلاق الحكم صافرة النهاية، توجه أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى مدرجات جماهير الشباب الذين هتفوا باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طوال المباراة. وقام بوضع يده على أذنه في إشارة إلى عدم تمكنه من سماعهم، قبل أن يقوم بحركة غير أخلاقية بيده اليمنى، ما دفع إدارة الأخير لتقديم شكوى لدى لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي.

وفيما نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر مطلعة قولها إن «لجنة الانضباط ستخضع رونالدو لجلسة استماع»، طالب نادي الشباب بتطبيق المادة (57) من لائحة الانضباط التي تنص على أن «أي شخص يقوم بالإساءة تجاه الجمهور، بالفعل أو القول أو الإشارة، خلال أي مباراة، يتم إيقافه مباراتين، ويعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال (5300 دولار)». كما تنص المادة على أنه «يجوز للجنة فرض عقوبات إضافية من بين العقوبات الواردة في المادة (10) من هذه اللائحة».

• نادي الشباب طالب بتطبيق المادة 57 من لائحة الانضباط.