مفاجأة من العيار الثقيل.. محمد صلاح يوقع عقد انتقاله إلى الدوري السعودي
كشف نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أعلن عن انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي.
ونشر "ميدو" على حسابه في منصة "إكس: قائلاً: "محمد صلاح في الدوري السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود".
يذكر أن صلاح رفض عرضاً ضخماً من الاتحاد السعودي في الصيف الماضي، وتمسك بالبقاء مع ليفربول، إذ ينتهي عقده في 2025.
محمد صلاح في #الدوري_السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود— Mido (@midoahm) February 27, 2024
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