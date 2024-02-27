تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة مدوية.. نفاد تذاكر الأهلي والزمالك في أقل ساعة

أعلن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ عن مفاجأة مدوية بشأن نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، المقرر يوم 8 مارس المقبل، بتقديم جائزة جديدة للفريق الفائز.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جائزة أفضل لاعب في مباراة الكأس، ستكون قيمتها 50 ألف دولار مقدمة من موسم الرياض".

وأعلن آل الشيخ عن تخصيص جائزة أخرى من موسم الرياض، قدرها 500 ألف دولار، للفريق الفائز باللقب، بخلاف الجوائز الرسمية للبطولة.

في المقابل أكد أن هناك "ستوديو تفصيلي قبل المباراة مباشرة سيشهد حضور البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق روما الإيطالي بجانب حكم عالمي وحكم مصري لتحليل اللقطات وسيكون المعلق مدحت شلبي".

من جهة أخرى نفدت تذاكر نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك، بعد أقل من ساعة على طرحها.

قال رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على إكس: "نفدت تذاكر مباراة كأس مصر بين نادي الأهلي والزمالك استعدوا لمشاهدة مباراة تاريخية في الأول بارك في 8 مارس".

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس مصر، بعد فوزه على إنبي 3-0 في نصف النهائي، بينما نجح الزمالك في إقصاء بيراميدز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 3-3.