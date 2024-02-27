أليغري أول مدرب يتجاوز الألف نقطة في تاريخ الدوري الإيطالي

أصبح مدرب فريق يوفنتوس، الإيطالي ماسيميليانو أليغري، بعد فوز فريقه على فروزينوني 3-2، أول مدرب يتخطى حاجز الألف نقطة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وهو رقم قياسي تاريخي في إيطاليا.

حصد أليغري بالتحديد 1002 نقطة في "سيري آ"، وإذا كان تعادل "البيانكونيري" أمام فروزينوني لم يكن ليسجل هذا الرقم القياسي، إلا أن هدف لاعبه دانييلي روغاني في شباك الأخير سمح له بتخطي هذا الرقم التاريخي.

وبات أليغري الذي قضى كل مسيرته التدريبية في إيطاليا مع أندية مثل ميلان وساسولو وكالياري من بين أندية أخرى، هو المدرب الأكثر حصداً للنقاط في المسابقة، متفوقاً على أساطير أخرى مثل لوسيانو سباليتي (996 نقطة)، وجيوفاني تراباتوني (950 نقطة)، وكارلو أنشيلوتي (948 نقطة)، وجيان بييرو غاسبيريني (867 نقطة)، وهم أعلى 5 مدربين في القائمة.

ويتواجد في القائمة أيضاً ضمن الـ20 الأوائل مدربين كبار آخرون مثل فابيو كابيلو ومارتشيلو ليبي وماوريسيو ساري ووالتر ماتزاري وروبرتو مانشيني وكلاوديو رانييري وستيفانو بيولي وسيموني إنزاغي.

وطوال مسيرته كمدرب، نجح أليجري في حصد 6 ألقاب للدوري و4 لكأس إيطاليا و3 لكأس السوبر الإيطالي وبطولة لدوري الدرجة الثالثة.