"فيفا" يطلق سلسلة مباريات ودية تقام كل عامين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إطلاق سلسلة جديدة من المباريات الدولية الودية تقام في مكان واحد، خلال فترة التوقف الدولي تحمل اسم "فيفا سيريس"، على أن ينطلق مشروع تجريبي في أربع دول الشهر المقبل.

رغم عدم وجود ألقاب أو جوائز مالية، فإن المبادرة تهدف إلى مساعدة المنتخبات التي لا تحظى بفرصة لمواجهة فرق من اتحادات قارية أخرى، إذ سيتحمل "فيفا" تكلفة السفر.

وينطلق المشروع تجريبياً بين 18 و26 مارس في السعودية والجزائر وأذربيجان وسريلانكا.

وستقام بين 4 دول في مكان واحد حيث تخوض كل منها مباراتين.

وقال مدير الاتحادات الإقليمية الأعضاء بـ"فيفا" في أوروبا للصحافيين، الخان محمدوف: "بعض الدول لم تلعب قط مع فرق خارج اتحاداتها القارية، يمكنها اكتساب خبرة تنافسية بمواجهة فرق من خارج اتحاداتها القارية، واللعب أمام فرق بأسلوب لعب مختلف تماماً، حالياً هناك 20 فريقاً في النسخة التجريبية، نأمل أن يكون هناك المزيد في نسخة 2026".

وتستضيف السعودية مجموعتين دون المشاركة في المباريات المخصصة لمساعدة المنتخبات، التي لم يسبق لها التأهل لكأس العالم.

وقال محمدوف: "فيفا يعمل حالياً على إبرام عقود بث تلفزيوني للسلسلة، ويتطلع لبثها عبر منصة "فيفا+".

وأضاف: "الاتحادات القارية لم تعترض على مواعيد تلك المباريات، نظراً لأنها تقام في فترة التوقف الدولي".