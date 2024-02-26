حكمة تتعرض إلى أغرب إصابة في الملاعب (صور)

تعرضت حكمة الراية الإسبانية جوادالوبي بوراس إلى إصابة بالغة في الرأس أثناء مشاركتها في إدارة مباراة ريال بيتيس مع أتلتيك بيلباو، الأحد، على على ملعب "بينيتو فيامارين" ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني والتي انتهت لمصلحة بيتيس 3-1.

طرأت الحادثة نتيجة اصطدام بوراس بكاميرا التلفزيون عندما كانت عائدة من التحقق من صحة الهدف فتعرضت لإصابة بالغة على رأسها وسالت منها دماء غزيرة لم تتمكن معها من الاستمرار في إدارة المباراة وغادرت على نقالة.