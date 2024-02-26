كريستيانو رونالدو.. تحقيق عاجل بعد حركة غير أخلاقية جديدة في قمة النصر والشباب

استفز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الجمهور السعودي مجددا بعد القيام بحركة غير أخلاقية مرة أخرى في مباريات الدوري السعودي، أثناء مباراة النصر والشباب والتي انتهت بفوز النصر بنتيجة 3-2، حيث احتفل قائد نادي النصر، كريستيانو رونالدو بطريقة "مستفزة" بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا في شباك الشباب خلال مباراة جمعت الفريقين لحساب المرحلة الـ21 من الدوري السعودي.

ونجح مهاجم النصر تاليسكا في تسجيل الهدف الثالث والفوز للنصر (3-2) في الدقيقة 86، وبعد الهدف توجه رونالدو إلى جمهور الشباب واحتفل أمامهم بحركة غير أخلاقية، وهو ما أثار غضب جماهير نادي الشباب التي أطقت صافرات وصيحات استهجان ضد النجم البرتغالي.

ولم يكتفي كريستيانو رونالدو بذلك فقط ولكنه عاد واستفز جماهير الشباب بعد نهاية المباراة واحتفل مجددا أمامهم بـ"حركة خارجة.

وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي، بدأت في فتح تحقيق بشأن الحركة غير الأخلاقية لرونالدو والتي تسببت في امتعاض كثيرين من المشاهدين والحضور، وبحسب الصحيفة، فإن لجنة الانضباط ستدرس الحالة التي التقطتها مقاطع الفيديو خلال مواجهة النصر والشباب، على أن يصدر القرار خلال اليومين المقبلين، ولم تكشف الصحيفة عن العقوبة التي قد تفرض على رونالدو.

وكانت مواجهة النصر والشباب قد انتهت بفوز النصر بنتيجة 3-2، وسجل رونالدو الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء.

ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 22 هدفا.