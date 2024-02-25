ليفربول يهزم تشيلسي ومحمد صلاح يتوج بلقب جديد في الكرة الإنجليزية

توّج ليفربول بطلاً لكأس رابطة الاندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم الأحد بفوزه على تشلسي 1-صفر بعد التمديد على ملعب ويمبلي في لندن، وذلك بهدف سجله قائد ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 118 عندما ارتقى لكرة برأسه من ركلة ركنية ليودعها في الشباك.

وأحرز ليفربول لقبه العاشر في هذه المسابقة ليعزز رقمه القياسي ويحافظ بالتالي على أمله في إحراز الرباعية في الموسم الاخير لمدربه الالماني يورغن كلوب الذي سيتركه في يونيو المقبل.

كما توج النجم المصري محمد صلاح، بلقب جديد في الكرة الإنجليزية عوض به إخفاقه في كأس الأمم الإفريقية رغم من عدم تواجده في قائمة فريق ليفربول بالمباراة النهائية أمام تشيلسي بسبب الإصابة