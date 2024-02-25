محمد صلاح يغيب عن ليفربول في نهائي الكأس أمام تشيلسي

نشر حساب نادي ليفربول التشكيل الرسمي للفريق الذي يواجه تشيلسي على ملعب "ويمبلي" في لندن في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وكشفت القائمة عن غيابات عديدة في ظل معاناة ليفربول من إصابات مختلفة بين لاعبيه في مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح.

ويخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من كيليهير، في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: أندرو روبرتسون – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – كونور برادلي، أما خط الوسط: ريان جرافينبيرش – أليكسيس ماك أليستر – واتارو إندو.

وفي خط الهجوم: هارفي إليوت – لويس دياز – كودي جاكبو.

وضمت القائمة في مقاعد بدلاء "الريدز" كل من أدريان – جو غوميز – كوانساه – كوستاس تسيميكاس – كوماس – نيوني – دانس – ماكونيل – كلارك.

أما مدرب تشيلسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، فاعتمد على بيتروفيتش، في حراسة المرمى، أما خط الدفاع: غاستو، ديساسي، كولويل، بن تشيلويل، وفي خط الوسط: كايسيدو، إنزو فرنانديز، كالاغر، أما خط الهجوم: كول بالمر، رحيم ستيرلينغ، جاكسون.