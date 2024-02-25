لاعب في ناد فرنسي يدخل في غيبوبة بعد إصابة خطيرة في الرأس

دخل المهاجم الهندوراسي الدولي ألبرت إيليس في غيبوبة عقب تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس خلال مباراة فريقه بوردو امام غانغان في بطولة فرنسا للدرجة الثانية في كرة القدم يوم أمس، حسب ما ذكرت تقارير اعلامية. ووفقا لهذه التقارير، فقد خضع لاعب بوردو لعملية جراحية ناجحة مساء السبت بعد دخوله في غيبوبة مستحثة. ولم يؤكد نادي بوردو هذه المعلومات معيدا السبب الى السرية الطبية.

وفقد إيليس (28 عاما) وعيه بعد 40 ثانية فقط من انطلاق المباراة عندما حاول استقبال كرة عرضية واصطدم برأس مدافع غانغان دوناتيان غوميز. ورغم انّ غوميز تعافى سريعا، الا انّ إيليس فقد وعيه ودخل الطاقم الطبي لعلاجه لدقائق عدّة قبل ان يتم اخراجه محمولا من الملعب.

صنع إيليس، الملقب بـ "لا بانتيريتا" (النمر الصغير)، اسمه مع هيوستن في الدوري الأميركي لكرة القدم قبل أن ينتقل إلى أوروبا في عام 2020 من بوابة نادي بوافيشتا البرتغالي وصولا إلى بوردو في عام 2021. وبدأ اللاعب الهندوراسي مسيرته الدولية عام 2014، وشارك في 64 مباراة مع منتخب بلاده مسجلا 13 هدفًا.