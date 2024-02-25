الترجي يكرر تفوقه على النجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا

فاز الترجي التونسي على مواطنه ومضيفه النجم الساحلي 2-0، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

رفع الترجي الذي كرر فوزه ذهاباً بنفس النتيجة، رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف بيترو أتلتيكو الأنغولي صاحب المركز الأول.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد النجم الساحلي عند أربع نقاط في المركز الأخير، بفارق نقطة خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثالث.

وتقدم الترجي عن طريق يان ساسي في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زكريا العايب الهدف الثاني في الدقيقة 41.