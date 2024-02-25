مانشستر سيتي يشعل صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول

حقق مانشستر سيتي حامل اللقب الأهم بفوزه الصعب على مضيفه بورنموث 1-0 وأعاد الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين ليفربول المتصدر في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم، ليشعل صراع صدارة الدوري الإنجليزي مع ليفربول، ويدين سيتي بفوزه إلى فيل فودن الذي سجّل الهدف الوحيد في الدقيقة 24.

وتابع رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا صحوتهم وحققوا الفوز الثاني توالياً بعد السقوط في فخ التعادل أمام ضيفهم تشلسي 1-1 في المرحلة الخامسة والعشرين.

كما هو الفوز الثامن عشر لسيتي هذا الموسم فرفع رصيده إلى 59 نقطة مقابل 60 لليفربول الذي افتتح المرحلة الأربعاء بفوز كبير على ضيفه لوتون تاون 4-1 في مباراة مقدّمة بسبب خوضه الأحد على ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية لكأس الرابطة ضد تشلسي الذي تأجلت مباراته مع جاره توتنهام إلى موعد لاحق.

ونجح سيتي في افتتاح التسجيل عبر فودن الذي استغل كرة مرتدة من الحارس نيتو اثر تسديدة قوية لهالاند من داخل المنطقة بعد تلقيه تمريرة من الكراوتي ماتيو كوفاسيفيتش فتابعها داخل المرمى الخالي (24)، وهو الهدف التاسع لفودن في الدوري هذا الموسم.