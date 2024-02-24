كريستيانو رونالدو.. كم دفع النصر منذ انتقال النجم البرتغالي إلى الدوري السعودي

كشفت صحيفة بريطانية عن المبلغ الكبير الذي حصل عليه كريستيانو رونالدو، منذ توقيعه مع النصر السعودي قبل عام قادماً من مانشستر يونايتد، الإنجليزي في يناير 2023، ليكون كريستيانو رونالدو واحداً من أعلى لاعبي كرة القدم أجرا وأيضا أكثر الأشخاص دخلا على مستوى العالم.

وسجل كريستيانو رونالدو مؤخرا هدفين في مواجهة الفيحاء ذهابا وإيابا في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا ليساهم في فوز النصر 3-0 في مجموع المباراتين ويقوده إلى ربع النهائي، كما سجل رونالدو 27 هدفا في 28 مباراة خاضها مع النصر في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا قالت فيه إن رونالدو جمع مبلغا ضخما منذ توقيعه مع النصر قبل ما يزيد قليلا على عام.

وقالت الصحيفة: "يحصل رونالدو على 177 مليون جنيه إسترليني سنويا مع النصر ليصل راتبه إلى 3.403.846 جنيه إسترليني في الأسبوع".

وهذا يعني أن رونالدو حصل على ما يقرب من 205 ملايين جنيه إسترليني بعدما قضى 13 شهرا في السعودية.

ونجح المهاجم البرتغالي في رد الجميل للفريق السعودي بتسجيله 47 هدفا في 53 مباراة.