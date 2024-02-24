أغرب احتفال بهدف خلع قلب طبيب الفريق (فيديو)

واصل فريق ليفركوزن خطف الأضواء ليس بنتائجه التاريخية في الدوري الألماني فحسب وإنما بطريقة احتفال لاعبه بعد تسجيل هدفاً عالمياً في مرمى ماينز ضمن الجولة الـ23 ليستمر ليفركوزن في صدارة "البوندسليغا" بفوزه 2-1 رافعاً رصيده إلى 61 نقطة بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونيخ "حامل اللقب" الذي يواجه لايبزيغ في وقت لاحق اليوم السبت.

Xabi Alonso and Leverkusen staffs were scared Granit Xhaka picked up an injury after his goal😭😭pic.twitter.com/fyHe360KRp — 𝗙 𝗥 𝗘 𝗗 🗽 (@AFCFrediNho_) February 23, 2024

وسجل تشاكا الهدف الأول لفريق ليفركوزن بعد مرور ثلاث دقائق على بداية المباراة إثر تسديدة صاروخية انفجرت في شباك ماينز وبعدها احتفل بطريقة غريبة حين ادعى الإصابة ممسكاً بفخذه الأمر الذي تسبب بهلع الجهاز الطبي للنادي الذي سارع للدخول إلى الملعب لإسعافه إلا أنه تبين لاحقاً بأن تشاكا يمازح الجميع!.

وأثار المشهد ضحك المدرب الإسباني الفذ تشابي ألونسو الذي يثبت مع كل مباراة أنه مدير فني من العيار الثقيل خصوصاً أن فريقه حقق أطول سلسلة بلا هزيمة في تاريخ الكرة الألمانية ليجعله محط أنظار الأندية العالمية الساعية للتعاقد معه اعتباراً من الموسم المقبل وعلى رأسها ليفربول ومانشستر يونايتد وغيرها من الأندية الباحثة عن مشروع كروي ناضج للمستقبل.