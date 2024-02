أغرب احتفال بهدف خلع قلب طبيب الفريق (فيديو)

واصل فريق ليفركوزن خطف الأضواء ليس بنتائجه التاريخية في الدوري الألماني فحسب وإنما بطريقة احتفال لاعبه بعد تسجيل هدفاً عالمياً في مرمى ماينز ضمن الجولة الـ23 ليستمر ليفركوزن في صدارة "البوندسليغا" بفوزه 2-1 رافعاً رصيده إلى 61 نقطة بفارق 11 نقطة عن بايرن ميونيخ "حامل اللقب" الذي يواجه لايبزيغ في وقت لاحق اليوم السبت.

Xabi Alonso and Leverkusen staffs were scared Granit Xhaka picked up an injury after his goal😭😭pic.twitter.com/fyHe360KRp