خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة إشبيلية

استعاد ريال مدريد خدمات أبرز مدافع لديه حاليا، الألماني انتونيو روديغر، والذي عانى من إصابة أبعدته عن "الملكي" في مباريات الفريق الأخيرة. والتحق روديغر بالتدريبات الجماعية لفريقه اليوم، ما يؤكد جاهزيته للعب أمام إشبيلية في الدوري الإسباني للدرجة الأولى غدا.

وقال موقع "فووتبل إسبانيا" إن عودة روديغر تشكل دفعة معنوية كبيرة للغاية للفريق، والذي يعاني غيابات عديدة، خاصة على مستوى الدفاع. ومن المتوقع أن يشكل روديغر ثنائيا في قلب الدفاع مع ناتشو الذي تحمل إلى جانب تشواميني هذا العبء في الفترة الماضية، بينما سيكون على ريال مدريد تعويض غياب كارفخال الذي تلقى بطاقة حمراء في لقاء رايو فاليكانو الأسبوع الماضي.