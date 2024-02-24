باير ليفركوزن يحقق إنجازاً تاريخياً في الدوري الألماني

عزز فريق باير ليفركوزن صدارته للدوري الألماني، بفوزه على ماينز 2-1، في المباراة التي جمعتهما، بالجولة 23 من المسابقة.

وحقق متصدر "البوندسليغا" إنجازاً تاريخياً بعدما حطم الرقم القياسي لأطول سلسلة بلا هزيمة على مدار تاريخ الكرة الألمانية.

ووصل الفريق بقيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو إلى 33 مباراة بلا هزيمة بمختلف البطولات بعد الفوز على حساب ماينز.

وحق ليفركوزن الفوز في 19 مباراة وتعادل في 4 خلال 23 جولة بالدوري هذا الموسم، دون أن يتعرض لأي خسارة.

وعلى مستوى المباراة تقدم ليفركوزن بهدف سجله غرانيت تشاكا في الدقيقة الثالثة، وتعادل ماينز عن طريق دومينيك كوهر في الدقيقة الثامنة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، تمكن ليفركوزن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق روبرت أندريش في الدقيقة 68.

وتوقف رصيد ماينز عند 15 نقطة في المركز قبل الأخير، متلقياً خسارته الـ12 هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين، والتعادل في تسع مباريات.

في المقابل، رفع ليفركوزن رصيده إلى 61 نقطة في صدارة الترتيب، ليوسع الفارق بينه وبين بايرن ميونخ إلى 11 نقطة.