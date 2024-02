آخر صرعات ميسي.. مراوغة بروح غير رياضية (فيديو)

راوغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعباً مصاباً بمشهد غريب خلال إحدى هجمات فريقه انتر ميامي أمام سالت ليك في النسخة الجديدة من الدوري الأمريكي لكرة القدم التي جرت صباح اليوم الخميس.

وفاز انتر ميامي بالظهور الرسمي الأول في الموسم الجديد الأميركي بهدفين حيث صنع ميسي الهدف الأول الذي أحرزه روبرت تايلور في الدقيقة 39، وساهم مع الأوروغوياني لويس سواريز في الهدف الثاني الذ أحرزه دييغو غوميز قبل نهاية الوقت الأصلي بسبع دقائق.

Messi really chipped a player who was down injured 💀 pic.twitter.com/BN3fpsDjxy