تعرف إلى رقم كليان مبابي الجديد مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يتوقع أن ينضم بشكل رسمي لريال مدريد في يونيو المقبل، رفض ارتداء القميص رقم 9 مع النادي الملكي والذي كان يحمله مواطنه كريم بنزيما، وأشارت إلى أن اللاعب طلب ارتداء رقما أخر.

ويبدو أن قصة مبابي في طريقها للنهاية بعدما كشفت تقارير عديدة أن كليان مبابي سينضم للريال مع نهاية عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، وأن المهاجم الفرنسي وقع بالفعل عقود انتقاله إلى النادي الملكي.

وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أنه لم يعد هناك شك بأن مستقبل مبابي سيكون في ريال مدريد، بدءا من الصيف المقبل.

وكشفت الشبكة الإسبانية، أن فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال مبابي، أبلغت رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بأن نجلها لا يعجبه القميص رقم 9، ولا يريد ارتداءه مع "الميرينغي"، وأشارت إلى أن ممثلي مبابي وريال مدريد ناقشوا كل تفاصيل صفقة النجم الفرنسي بدقة فائقة لتجنب أي صدام.

كما ذكرت الشبكة أن مبابي سيرتدي القميص رقم 10 الذي يحمله حاليا الكرواتي لوكا مودريتش المرجح رحيله عن النادي الملكي في الصيف المقبل.

ويرتدي النجم الفرنسي مبابي الحاصل على لقب كأس العالم 2018، القميص رقم 7 مع باريس سان جيرمان و10 مع منتخب فرنسا.