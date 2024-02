نجم ريال مدريد يظهر بقميص منتخب المغرب في زيارة إنسانية

ظهر لاعب نادي ريال مدريد، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مرتديا قميص المنتخب المغربي الأول لكرة القدم ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره، وعن سر تواجده في صحراء المغرب.

وقام فينيسيوس بنشر صورا له على حسابه في موقع "إنستغرام"، بالقميص رقم 2 للمنتخب المغربي والذي يرتديه حاليا نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمهور ريال مدريد والمنتخب المغربي عن عن سر ارتداء فينيسيوس، قميص المنتخب المغربي، والتواجد في صحراء المغرب.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أن فينيسيوس، زار يوم الاثنين إحدى المدارس الثانوية في مراكش المغربية باعتباره سفير المنظمة للنوايا الحسنة.

ونوهت "اليونسكو" بدور فينيسيوس، في دعم رسالة المنظمة "التعليم للجميع"، موجهة الشكر إليه على اللحظات الرائعة التي قضاها مع الأطفال في المغرب.

وكانت منظمة "اليونسكو" أعلنت قبل أسابيع، تعيين فينيسيوس سفيرا للنوايا الحسنة، ليصبح ثاني لاعب برازيلي يقوم بهذه المهمة بعد مواطنه الراحل بيليه.

Today, @vinijr, UNESCO Goodwill Ambassador for Education for All, visited a secondary school in Marrakech, a UNESCO Learning City.



Thank you, Vinicius Junior, for creating such a memorable moment for the kids and continuously championing UNESCO's mission.



Together with… pic.twitter.com/6n0uOeIUYq