ميسي يهاجم أكاذيب أزمته في هونغ كونغ بطريقة مثيرة للجدل (فيديو)

نشر نجم وقائد إنتر ميامي الأميركي، الأرجنتيني ليونيل ميسي، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوضيح أن غيابه عن ودية فريقه في هونغ كونغ استعدادا للموسم الجديد في الولايات المتحدة كان بسبب مشاكل بدنية، مبدياً في الوقت ذاته أسفه حول "الأمور الكاذبة" التي تم ترويجها حول الأسباب المزعومة لغيابه.

قال ميسي في الفيديو الذي نشره عبر منصة Weibo: "مرحباً بالجميع، قرأت وسمعت الكثير من الأمور بعد ما حدث في مباراة هونغ كونغ، ولهذا فضلت أن أظهر في هذا الفيديو، وتوضيح حقيقة الأمر، وليس قراءة أمور كاذبة كما يعلم الجميع، أرغب دائماً في اللعب، والمشاركة في كل المباريات، سمعت أنني لم أرغب في اللعب لأسباب سياسية، وأمور أخرى كثيرة ليس لها أي علاقة بالأمر".

وأضاف: "إذا كان الأمر هكذا لما سافرت إلى اليابان أو ذهبت مرات عديدة إلى الصين في مناسبات عديدة، فمنذ بداية مسيرتي وعلاقتي طيبة ومميزة بالصين، وفعلت أمور كثيرة في الصين، ومقابلات عديدة وكذلك مباريات وأحداث، ذبت من قبل مع برشلونة، ومع منتخب الأرجنتين".

وأوضح "ليو" أنه شعر بآلام في العضلة الضامة في المباريات الودية التي شارك فيها مع إنتر ميامي في السعودية أمام النصر والهلال كجزء من الجولة العالمية للفريق الأميركي خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

وقال في هذا الصدد: "كما قلت في المؤتمر الصحافي الذي أقمته، شعرت بآلام في العضلة الضامة، ولم أستطع المشاركة، شعرت بهذه الآلام أثناء المباراة الأولى في السعودية، وحاولت المشاركة في الثانية، والأمر تفاقم، حاولت في اليوم الذي يسبق المباراة، وفعلت كل ما باستطاعتي للمشاركة".

يذكر أن ميسي سيستهل الموسم الجديد في الدوري الأميركي، الأربعاء المقبل، على ملعبه أمام ريال سولت ليك.

