لاعب سيلتا فيغو يعترف بالتسبب في خسارة فريقه أمام برشلونة

اعترف لاعب سيلتا فيغو، فران بيلتران، بأنه "ارتكب خطأ ساذجا كلف فريقه الخسارة أمام برشلونة في وقت قاتل" من الدوري الإسباني يوم أمس. وكان الفريقان في طريقهما إلى التعادل 1-1، حين قام بيلتران بعرقلة لاعب برشلونة يامين يامال في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ما تسبب في ركلة جزاء سجل منها لاعب برشلونة ليفاندوفسكي هدف الفوز في توقيت صعب للغاية.

ويعاني سيلتا فيغو في الدوري الإسباني وبات مهددا بالهبوط، ما جعل أي نقطة مهمة للغاية للفريق في الفترة المقبلة. وقال بيلتران في تصريحات نشرها موقع "فووتبل إسبانيا": ارتكبت خطأ كبيرا، كان يمكن لي أن أشتت الكرة برأسي. الفريق لا يتحمل هكذا خسارة، كان يوما عصيبا علي".