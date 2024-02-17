مستشار مغربي مقرب من بيريز يعمل مع برشلونة

اتهم المرشح السابق لرئاسة نادي برشلونة، والشخصية الكاتالونية المعروفة، فيكتور فونتي، الرئيس الحالي للنادي، خوان لابورتا بأنه يسمح لـ"مستشار مغربي مقرب من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بإدارة أهم شؤون النادي". وقال فونتي في حوار مع صحيفة "سبورت" الكاتالونية: الأسلوب الذي يعمل به نادي ريال مدريد كلنا نعرفه، لكن ما لا نستطيع فهمه أننا اخترنا رئيس نادي ريال مدريد لكي يدير لنا النادي".

وقال فونتي إن المستشار ورجل الاعمال المغربي أنس لاغراري، أحد المقربين جدا من رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، هو من يوجه الاستشارات لبرشلونة في أمور كثيرة. وأوضح: أنس لاغراري، الصديق المقرب والمؤتمن لدى بيريز، ينصح نادي برشلونة. لقد سمعنا من قبل بيريز يقول (من كان يتوقع أننا سنساعد برشلونة؟) نعم، الحقيقة اليوم، أن بيريز يساعد برشلونة حاليا، وهو أمر لا نفهمه".

وأنس لاغراري، هو من عائلة مغربية ثرية، من مواليد الدارالبيضاء في المغرب، ووالده كانت له مشاريع تجارية في إسبانيا، والتقى منذ سنوات ببيريز، حيث أسس أنس شركة (A22) المتخصصة في إدارة الأعمال، وبالذات في القطاع الرياضي، كما له شراكة تجارية مع بيريز في شركة للإنشاءات، وكان له دور كبير في تمويل جزء من أعمال تشييد استاد بيرنابيو الجديد من خلال شركة "6 ستريت". وهذه الشركة هي نفسها التي باع لها برشلونة حقوق البث التلفزيوني لقناته، كما أن أنس لاغراري يعمل مع لابورتا كمستشار في العديد من الشؤون الاقتصادية للنادي، وخاصة على مستوى ضبط تمويل الصفقات. وهذا بجانب الدور الذي تلعبه شركته في مشروع "السوبر ليغ" المثير للجدل. وهو كان أحد الأسباب التي جعلته ينتقل للعمل كمستشار مع برشلونة. يذكر أن أنس من المشجعين لريال مدريد، وغالبا ما يظهر إلى جانب بيريز في أغلب مباريات ريال مدريد.