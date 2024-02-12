المغرب "بطل" كأس إفريقيا باعتراف صاحب الأرض (فيديو)

اعترف منتخب ساحل العاج المتوج بكأس إفريقيا على أرضه وبين جمهوره على حساب نيجيريا، أمس الأحد، 2-1 في المباراة النهائية، بأن المغرب هو البطل الحقيقي للبطولة القارية على الرغم من خروجه من الدور ثمن النهائي للبطولة نفسها.

ورفع لاعبو المنتخب العاجي علم المغرب خلال مراسم التتويج باللقب الثالث في تاريخه معبرين عن شكرهم الكبير للمنتخب المغربي الذي كان السبب الأساسي في تأهل "الأفيال" من الدور الأول كأفضل أصحاب مركز ثالث فى البطولة الإفريقية.

🚨 هبال الكرة الأفريقية:



قائد منتخب ساحل العاج يحمل علم المغرب قبل التتويج

والسبب فوز المغرب على زامبيا بدور المجموعات



لم ينساهم حتى بالتتويج

تعادل زامبيا او فوزهم على المغرب كان ساحل العاجل خارج البطوله

👏pic.twitter.com/9BFSwR33zC — ملعبكم (@ml3b_football) February 12, 2024

وكانت ساحل العاج تجاوزت دور المجموعات بسيناريو مجنون، حيث امتلكت وقتها ثلاث نقاط فقط، واحتاجت إلى فوز المغرب على زامبيا في ختام مباريات المجموعة السادسة لضمان تأهلها بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث وتحقق ذلك فقط بفوز المغرب لأن تعادل الأخير أو خسارته مع زامبيا كان يعني الوداع المبكر لأصحاب الأرض من البطولة.

بعد فوزهم بالكأس وفي طريقهم للحافلة،لاعبو ساحل العاج 🇨🇮 يرفعون علم المغرب🇲🇦 بدل راية بلادهم كرسالة شكر..🙏🇲🇦pic.twitter.com/QYVIZHfTXj — Raymond Sadik.🇲🇦 (@RaymondSadik) February 12, 2024

وانتشرت فيديوهات للاعبي ساحل العاج يحملون العلم المغربي في أرجاء الملعب حتى الاحتفالات الممتدة خارجه شاكرين خدمة العمر التي قدمها المغرب لهم ولشعب بلادهم.