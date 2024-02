وفاة لاعب تعرض لصاعقة رعدية في المباراة.. سقط ميتا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض لاعب كرة قدم في مباراة ودية بإندونيسيا، إلى الموت فورا أثناء المباراة بعد تعرضه لصاعقة رعدية خلال مباراة ودية، أقيمت أمس الأحد، لتشهد ملاعب كرة القدم الإندونيسية، واقعة مؤسفة راح ضحيتها لاعب يدعى سبتيان من سوبانج.

والتقطت عدسات الواقعة في فيديو، تم تداوله لحظة إصابة اللاعب بصعقة رعدية خلال لقاء فريقه "FBI سوبانغ" وفريق "FLO FC" على ملعب سيليوانجي باندونغ.

وذكرت وسائل إعلام إندونيسية، وموقع "روسيا اليوم"، أن اللقاء أقيم وسط حالة من الطقس السيئ، والذي شهد تقلبات مفاجأة من حار إلى غائم وصاحبها سلسلة من موجات البرق والرعد، وأظهر الفيديو تعرض اللاعب سبتيان، لصاعقة رعدية قوية سقط على إثرها على أرضية الملعب وتوفي في الحال، وهو بجوار خط دفاع فريقه.

وجري اللاعبون باتجاه اللاعب البالغ 30 عاما، في محاولة لإسعافه، إلا أنهم وجدوه يلفظ أنفاسه الأخيرة لتتركهم الحادثة في حالة ذهول وصدمة.

وقالت المستشفى التي نقل لها اللاعب إنه أصيب بحروق خطيرة من جراء الصاعقة الرعدية لدرجة ذوبان أجزاء عديدة من جلده، وقدم الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم التعازي لذوي اللاعب ولفريقه، ودعا الأندية الإندونيسية بجميع مسابقاته المحلية للالتزام بدقيقة حداد على روحه قبل بداية مباريات هذا الأسبوع.

In Indonesia, a football player was killed by lightning during a match .



A 30-year-old Persicas Subang player was reported dead. pic.twitter.com/WkPEEr7lZL