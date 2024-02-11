ليكسي تومسون تنافس مجددا على لقب بطولة أرامكو للغولف

تتميز بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للغولف برعاية صندوق الاستثمارات العامة بمشاركة العديد من نجمات الغولف الصاعدات، أمثال ليكسي تومسون وكارلوتا سيغاندا وتريشات تشينجلاب. وتشهد النسخة المقبلة والتي تبلغ جوائز 5 ملايين دولار أمريكي.

وشهدت البطولة في العام الماضي احداثا دراماتيكية فلم تحظى ليكسي تومسون بفرصة رفع الكأس ما سمح لمنافستها ليديا كو، الفائزة مرتين، بالتقدم على تومسون لتحقق اللقب. وستعود تومسون بقوة للمنافسة على لقب النسخة المقبلة.

ويعرف عن الامريكية تومسون بأنها منافسة قوية تلعب تحت الضغط مما جعلها تحت دائرة الضوء في عمر مبكر "12 عام" عندما أصبحت اصغر لاعبة تنافس في بطولات الولايات المتحدة المفتوحة للسيدات مما سيجعلها تلعب في الرياض وعيناها على لقب الغولف في المملكة وجولاتها الأوروبية الثالثة للسيدات (LET).

وقالت ليكسي تومسون: "تعتبر بطولة أرامكو خطوة مهمة إلى الأمام في دفع هذه الرياضة، ليس فقط في السعودية ولكن على نطاق عالمي، ومن دواعي سروري أن أكون جزءًا من حدث يدافع عن المساواة في جوائز لعبة الجولف.