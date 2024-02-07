مهاجم العراق يقترب من خسارة لقب هداف كأس آسيا

واصل الهداف القطري أكرم عفيف تألقه في بطولة كأس آسيا بعدما قاد منتخب بلاده إلى نهائي البطولة الآسيوية عقب صناعة هدف وإحراز آخر ليصل إلى الهدف رقم 5 في البطولة الآسيوية، ويقترب من صدارة أيمن حسين هداف العراق والبطولة الحالي الذي ودع البطولة من دور الـ 16 على عكس الهداف القطري الذي لا زال أمامه المباراة النهائية لإحراز مزيدا من الأهداف.

وصعد المنتخب القطري لمواجهة الأردن في نهائي مفاجأ للبطولة بعد مباراتان تاريخيتان للأردن وقطر وإقصاء كوريا الجنوبية وإيران المرشحين للقب.

ترتيب الهدافين في كأس آسيا - 6 أهداف -أيمن حسين (العراق) - 5 اهداف-أكرم عفيف (قطر) - 4 اهداف-أياسي أويدا (اليابان) - 3 أهداف -لي كانغ-إن وسون هيونغ-مين (كوريا الجنوبية)، عدي الدباغ (فلسطين)، مهدي طارمي (ايران)، موسى التعمري ويزن النعيمات (الأردن).

- هدفان -جاكسون إيرفاين ومارتن بويل وكريغ غودوين (أستراليا)، مهدي قائدي وسردار أزمون وعلي رضا جهانبخش (إيران)، تاكومي مينامينو (اليابان)، محمود المرضي (الأردن)، سوباتشاي شايدد (تايلاند)، سلطان عادل ويحيى الغساني (الإمارات)، حسن الهيدوس والمعز علي (قطر)، عزيز بك توركونبوييف وأبوسبيك فايزولاييف (أوزبكستان)، عمر خريبين (سوريا).