قطر تعيد التاريخ بنهائي عربي لكأس أسيا أمام الأردن

ضربت قطر حاملة اللقب موعدا مع الاردن في نهائي عربي خالص بعد تخطيها إيران 3-2 في مباراة مثيرة على استاد الثمامة، في الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تكون المباراة النهائية عربية بحتة بعد نسختي 1996 بين السعودية والامارات و2007 بين العراق والسعودية.

وسجل جاسم جابر (17) وعلي عفيف (43) والمعز علي (82) أهداف قطر، وسردار أزمون (4) وعلي رضا جهانبخش (51 من ركلة جزاء) هدفي إيران.

ويقام النهائي على استاد لوسيل السبت القادم علماً أن الاردن حقق المفاجأة بفوزه على كوريا الجنوبية 2-0 الثلاثاء. واللقاء كان الثالث بين المنتخبين في النهائيات القارية وحققت إيران الفوز في المباراتين السابقتين 2-0 في نسخة 1988، و1-0 في نسخة أستراليا عام 2015 ضمن دور المجموعات.

وعززت قطر بالتالي آمالها بالاحتفاظ باللقب على غرار كوريا الجنوبية (1956، 1960)، إيران (1968، 1972، 1976)، السعودية (1984، 1988) واليابان (2000، 2004).

وكانت المفاجأة في صفوف قطر عدم اشراك المدرب الاسباني "تينتين" ماركيس لوبيس لقائد المنتخب المخضرم حسن الهيدوس صاحب أكبر عدد من المباريات الدولية لبلاده.

في المقابل، عاد الى صفوف إيران هدافها مهاجم بروتو البرتغالي مهدي طارمي بعد غيابه عن المواجهة ضد اليابان في ربع النهائي.