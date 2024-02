مباراة إنتر ميامي تتحول إلى كابوس.. صيحات الاستهجان من جمهور هونغ كونغ ضد ميسي (فيديو)

طغت صيحات الاستهجان من الجمهور على انتصار إنتر ميامي الأول في جولته العالمية التي يجريها استعداداً لموسم الدوري الأمريكي الجديد بتغلبه اليوم الأحد على فريق من لاعبي دوري الدرجة الأولى المحلي بهونغ كونغ بنتيجة 4-1 في مباراة استعراضية لم يشارك فيها نجما الفريق الأمريكي ليونيل ميسي ولويس سواريز، لتتحول المباراة إلى كابوس.

أقيمت المباراة في ملعب هونغ كونغ المعروف باسم "سون كو بو" الذي امتلأت مقاعده الـ40 ألفا بالجماهير التي أحبطت لعدم مشاركة ميسي وسواريز اللذين جلسا على مقاعد البدلاء بجانب الإسبانيين جوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس، حيث أطلق الجمهور صيحات الاستهجان ضد ميسي وبيكهام بسبب عدم مشاركة النجم الأرجنتيني، وطالب الجمهور باسترداد أمواله.

وحملت رباعية إنتر ميامي توقيع روبرت تايلور (ق41) ولوسون ساندرلاند (ق50) والإكوادوري ليوناردو كامبانا (ق55) ورايان سيلور (ق85)، فيما أحرز هدف الفريق المحلي الوحيد أنير (ق43).

وانتهت المباراة بإطلاق بعض صافرات الاستهجان من الجماهير المحلية تعبيراً عن خيبة أملها لعدم رؤية ميسي وسواريز يلعبان.

#NOW: David Beckham gets booed at the Hong Kong Stadium. pic.twitter.com/xbkt1BfbOf