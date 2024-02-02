تعرف إلى أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

حجز منتخب نيجيريا أولى البطاقات في الدور نصف النهائي في بطولة كأس الأمم الإفريقية وهي التي نجحت في تحقيق الفوز بالبطولة ثلاث مرات، لتكون أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج بفوزها على أنغولا 1-0 الجمعة على ملعب فيليكس أوفويت - بوانيي في أبيدجان أمام 18,757 مشجعا.

وسجّل جناح أتالانتا الإيطالي أديمولا لوكمان (41) الهدف الوحيد لنيجيريا التي واصلت حملتها القوية للفوز بلقبها الرابع والأول منذ 2013، وحرمت أنغولا من التأهل الى نصف النهائي لأول مرة بتاريخها، وضرب "النسور الممتازة" موعدا في نصف النهائي مع الرأس الأخضر أو جنوب إفريقيا اللتين تلتقيان السبت.