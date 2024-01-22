ياسين بونو يمنع لاعب المغرب من ارتكاب كارثة في أمم إفريقيا (فيديو)

شهدت نهاية مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في كأس الأمم الإفريقية مشادة قوية في ختام اللقاء الذي جمع الفريقين، في الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو، وهو يحاول اللحاق بلاعب من منتخب المغرب كان يريد التهجم على لاعب الكونغو بشكل خطير، في مشهد شهد ملاحقة الحكم الرابع ولاعبي المغرب والمسؤولين سريعا للاعب المغرب وياسين بونو.

وانتهى اللقاء بين المنتخبين بنتيجة التعادل الإيجابي، بهدف لكلا منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على، ملعب " لوران بوكو" بمدينة سان بيدرو الإيفوارية، وحدثت مشادة عنيفة بين لاعبي المنتخبين عقب نهاية اللقاء مباشرة، مما أدى إلى نزول رجال الأمن إلى أرض الملعب لحل الأزمة بشكل سريع.

ولم يُظهر الفيديو ماذا حدث بعد ذلك في الممر المؤدي لغرفة اللاعبين بعد إمساك بونو بلاعب المغرب، الذي لم يظهر كونه كان يرتدي زي اللاعبين البدلاء.

ويتواجد منتخبا المغرب والكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة بالبطولة، رفقة كلا من تنزانيا وزامبيا، ويتصدر المغرب مجموعته برصيد 4 نقاط,

ومن المتوقع أن تشهد البطولة عقوبات عما حدث بعد المباراة من لاعبي الفريقين خاصة بعد ما حدث ونزول رجال الأمن إلى ملعب المباراة لمنع اللاعبين من المشادة.