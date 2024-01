محمد صلاح يبتسم ويرفض التعليق بعد إصابته مع منتخب مصر (فيديو)

تعرض النجم المصري محمد صلاح إلى إصابة يبدو أنها غير قوية خلال مواجهة منتخب مصر مع غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات مما جعلته يترك الملعب في الدقيقة 45 من زمن المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وعقب تعرض اللاعب للإصابة سلطت الصحف والمواقع الإنجليزية الضوء على إصابة النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، ورصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرًا بشأن حالة محمد صلاح وهو يغادر الملعب بعد نهاية المباراة.

وأوضحت في التقرير إلى أنه لا يبدو أن محمد صلاح تعرض لإصابة سيئة كما يُعتقد، حيث شوهد وهو يغادر الملعب مبتسماً، وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" لمحمد صلاح وهو يغادر الملعب بعنوان: "محمد صلاح يخرج من الملعب مبتسمًا ويبدو أنه بخير!".

وكان مدرب منتخب مصر قد قال بعد المباراة على إصابة محمد صلاح: "آمل ألا تكون مشكلة كبيرة، أعتقد أنها ليست خطيرة، ولكن دعونا نرى، دعونا نرى ما إذا كان صلاح سيتعافى"، بينما أكد طبيب المنتخب المصري محمد أبو العلا في تصريحات رسمية: "آلام في العضلة الخلفية وراء استبدال محمد صلاح ويخضع لفحوصات طبية".

وفي المقابل أبدى مدرب ليفربول حزنه على إصابة صلاح، وأكد أنه ينتظر تقرير المنتخب المصري، مشيراً إلى أن محمد صلاح لا يصاب كثيراً وهو ما شعره بالخوف أن تكون هذه الإصابة كبيرة.

