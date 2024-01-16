نجم برشلونة يهدد فينيسيوس بعد "هاتريك الكلاسيكو": سأصفعه وأحطم وجهه

هاجم نجم برشلونة فيران توريس لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور عقب مباراة الفريقين في كأس السوبر الإسباني بالعاصمة السعودية الرياض الذي انتهى بفوز "الملكي" 4-1 وأحرز النجم البرازيلي "هاتريك" تاريخي.

وذكرت صحيفة "سبورت " الإسبانية أن توريس قال أثناء الجلوس على مقاعد البدلاء بشأن فينيسيوس: "إذا قال لي أي شيء، أقسم بأنني سأوجه له صفعة".

وأضاف: "إذا قال لي أي شيء، سأوجه له ضربة قوية تحطم وجهه".

وأشارت إلى أن فينيسيوس جونيور دخل في عدد من المشادات مع لاعبي برشلونة خلال مباراة "الكلاسيكو" الأخيرة، كما أنه حاول استفزاز اللاعبين على مقاعد بدلاء النادي الكاتالوني.