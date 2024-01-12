ريال مدريد يغري لاعبيه بمكافأة مالية كبيرة للفوز على برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أن رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، وعد لاعبيه بمكافأة مالية كبيرة في حال الفوز الأحد المقبل على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي يقام في ضيافة السعودية.

وقالت الصحيفة إن بيريز أكد للاعبين، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الأربعاء الماضي، بأنه سيتم منح كل لاعب 150 ألف يورو مكافأة إضافية إلى ما تم تخصيصه لهم في حال الفوز باللقب بحسب نظام البطولة، والامر نفسه بالنسبة لأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.