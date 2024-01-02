مبابي بديل محمد صلاح.. صفقة عذاب ريال مدريد!

دخل نادي ليفربول دائرة المنافسة على خدمات النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان صيف 2024، ووذلك بديلاً لصانع أفراحه المصري محمد صلاح المرشح للرحيل لارتباطه بأكثر من عقد في الأندية السعودية الراغبة في ضمه أبرزها اتحاد جدة الذي يتطلع لثنائي في الفريق مع الأسطورة كريم بنزيمة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية بأنه يحق لكيليان مبابي (24 سنة) التعاقد مع أي فريق خلال سوق الانتقالات الشتوية 2024 قبل ستة أشهر من الانتقال الفعلي لناديه الجديد.

وتعتبر خطوة ليفربول مزعجة لنادي ريال مدريد الإسباني الذي يحلم رئيسه فلورنتينو بيريز بضم مبابي منذ موسمين دون أن ينجح في مهمته لمبالغة اللاعب في المقابل المادي من جهة والمغريات المالية التي قدمت له من باريس سان جيرمان في الموسم الماضي والتي أبقت عليه في الدوري الفرنسي.

وأمام الشكوك الكبيرة التي تحوم حول مفاوضات مبابي مع ريال مدريد يبدو أن مبابي أمامه 15 يوماً فقط للرد على ريال مدريد وهي المهلة التي منحها النادي الملكي للاعب الشاب من أجل قبول عرضه واتخاذ القرار النهائي لكن ليفربول دخل على خط المفاوضات ويسعى لاستبدال صلاح بورقة مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم وأكثرهم قيمة سوقية بـ 180 مليون يورو بحسب "ترانسفير ماركت" المختص بالقيم السوقية للاعبين.

