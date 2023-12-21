"العدل الأوروبية" تعيد الحياة إلى "دوري السوبر"

قضت محكمة العدل الاوروبية اليوم بأن الإجراءات التي اتخذها الاتحادان الدولي والاوروبي لكرة القدم لعرقلة إنشاء دوري السوبر المنافس، تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي للعبة.

وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن "قواعد (فيفا) و(ويفا) التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية يخضع لموافقتهما المسبّقة، مثل دوري السوبر، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانوني". وتعد هذه ضربة موجعة للاتحادين، بينما تعتبر أيضا معركة قانونية انتصر فيها ناديا برشلونة وريال مدريد، ما يمنح الحياة مجددا إلى المشروع الكبير الذي تحمس له رئيسي برشلونة وريال مدريد خوان لابورتا وفلورنتينو بيريز.