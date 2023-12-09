الكشف عن قيمة انتقال بيدري إلى برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة عن المبلغ الرسمي الذي اشترى به برشلونة النجم الإسباني بيدري، في 2020 من لاس بالماس. وقالت إن اللاعب الذي سطع نجمه في السنوات الاخيرة، رغم معاناته من توالي الإصابات، جذب الانتباه إليه منذ بداية مشاركته مع فريقه الأول لاس بالماس، قبل أن ينجح برشلونة في تأمين انتقاله إليه، وسط منافسة من ريال مدريد.

لكن الصحيفة قالت، نقلا عن رئيس نادي لاس بالماس ميغيل راميريز، إن المبلغ الذي تم تداوله لسنوات، واعتبر بسيطا للغاية بقيمة 5 ملايين يورو غير صحيح، وأنه يستطيع التأكيد رسميا أن قيمة الصفقة بين 20 و25 مليون يورو. ومنذ 2020 لعب بيدري لبرشلونة 80 مباراة، وسجل 13 هدفا، وفاز معه بلقب الليغا وبطولتي الكأس والسوبر الإسبانيتين.