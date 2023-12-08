الدوري السعودي يشهد أغرب ركلة جزاء واللاعب يعترض! (فيديو)

شهد الدوري السعودي للمحترفين ركلة جزاء غريبة في مباراة الحزم والفتح في إطار الجولة16 من عمر دوري روشن السعودي للمحترفين، ونالت الواقعة الكثير من السخرية وعلامات التعجب في مواقع التواصل الاجتماعي، لغرابتها وسوء تصرف المدافع.

وحدثت الواقعة عند الدقيقة 11، من مباراة وعلى الرغم من تقدم الحزم بهدف دون رد، قرر حكم المباراة، احتساب ركلة جزاء على الفتح، بعدما لمس مدافع الفريق، فهد الحربي، الكرة بالخطأ، عندما كان يحاول تحية زميله الحارس جاكوب ريين، الذي أمسك بالكرة دون عناء ولكن المدافع حاول لمس يد الحارس لتصدم يده بالكرة في لقطة كوميدية.

ونجح الحزم في استغلال الموقف وتسجيل ركلة الجزاء والهدف الثاني عن طريق لاعبه دي كارفالهو، بعد فاصل من الاعتراض المتواصل من لاعبي الفتح واللاعب فهد الحربي الذي حاول إقناع الحكم بعدم احتساب ركلة الجزاء رغم لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وانتهت المباراة بفوز الحزم على الفتح 2-0، ليرتفع رصيد الأول إلى 11 نقطة، في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، في المقابل، تجمد رصيد الفتح عند 24 نقطة في المركز السابع.