مبابى ينقذ سان جرمان من خطأ الحارس المتهور دوناروما (فيديو)

ابتعد باريس سان جرمان المنقوص عدديا من الدقيقة العاشرة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه بفوزه على مضيفه لوهافر 2-صفر الاحد في المرحلة الرابعة عشرة من بطولة فرمسا لكرة القدم.

ورفع سان جرمان رصيده الى 33 نقطة مستغلا الخسارة الاولى لنيس هذا الموسم وكانت امام نانت صفر-1، وحافظ سان جرمان بالتالي على سجله خاليا من الهزائم في مباريات ال14 الاخيرة بعيدا عن قواعده في الدوري المحلي (11 انتصارا و3 تعادلات)، علما بأن الخسارة الاخيرة له كانت امام موناكو 1-3 في فبراير الماضي، في المقابل، دخل لوهافر المباراة من دون ان يخسر اخر خمس مباريات له في الدوري (فوز واحد و4 تعادلات).

لكن الامور لم تسر كما يشتهي سان جرمان لأن لاعب وسطه الاسباني فابيان رويس تعرض للإصابة بعد 7 دقائق في كتفه وخلال معالجته خارج ارضية الملعب تعرض لوعكة صحية نقل على أثرها الى المستشفى بحسب ما كشفه مصدر داخل النادي لوكالة فرانس برس.

وزادت الامور سوءا لسان جرمان أثر طرد حارس مرماه الايطالي الدولي جانلويجي دوناروما بعد مرور 10 دقائق لارتكابه خطأ على جوسويه كازيمير من غوادولوب، فاكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وتدخل حارس لوهافر ارتور ديسماس للتصدي لمحاولة مبابي اثر تسديدة زاحفة، لكنه وقف عاجزا بعدها بثلاث دقائق امام مبابي بالذات الذي تلقى كرة عرضية من ديمبيليه فسيطر عليها قبل ان يسددها ارتطمت بأسفل القائم وتهادت داخل الشباك.

والهدف هو الخامس عشر لمبابي في 13 مباراة هذا الموسم في الدوري الفرنسي معززا صدارته لترتيب الهدافين. وظن مبابي انه عزز تقدم فريقه لكن هدفه الغي بداعي التسلل (32).

وفي الدقيقة قبل الاخيرة ووسط اندفاع لوهافر الى الهجوم في محاولة لإدراك التعادل، حسم لاعب الوسط البرتغالي فيتينيا النتيجة نهائيا في صالح سان جرمان بتسديدة اصطدمت بأحد مدافعي لوهافر وخدعت الحارس لتستقر من فوقه داخل الشباك.